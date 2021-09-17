Фото: rangers.co.uk

У матчі першого туру групового етапу Ліги Європи-2021/22 шотландський "Рейнджерс" приймав французький "Ліон".

Напередодні поєдинку ультрас The Light Blues розмалювали автобус гостей різними графіті, символами "Рейнджерс", а також образливими фразами на кшталт "f...ck Lyon".

Lyon's team bus, after Rangers fans had finished with it. The two clubs meet in the Europa League at Ibrox tonight. pic.twitter.com/P6QHa7Nk9A — Get French Football News (@GFFN) September 16, 2021

Відзначимо, акція подіяла, передусім на футболістів "Ліона". Забивши в кожному з таймів по голу, гості повезли з Глазго повноцінні три очки.

Огляд матчу "Рейнджерс" - "Ліон".