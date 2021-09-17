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Перед матчем Ліги Європи фани "Рейнджерс" розмалювали автобус "Ліона" образливими графіті

Футболісти французького клубу відповіли на провокацію грою.

Фото: rangers.co.uk

У матчі першого туру групового етапу Ліги Європи-2021/22 шотландський "Рейнджерс" приймав французький "Ліон".

Напередодні поєдинку ультрас The Light Blues розмалювали автобус гостей різними графіті, символами "Рейнджерс", а також образливими фразами на кшталт "f...ck Lyon".

Відзначимо, акція подіяла, передусім на футболістів "Ліона". Забивши в кожному з таймів по голу, гості повезли з Глазго повноцінні три очки.

Огляд матчу "Рейнджерс" - "Ліон".

Григорій МухінГригорій Мухін
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