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Після першого туру єврокубків Україна зберегла відрив від Росії і скоротила від Шотландії

Наші команди невдало виступили цього тижня.

Після першого туру єврокубків Україна зберегла відрив від Росії і скоротила від Шотландії
Фото: EPA/UPG

Матчами в Лізі Європи і Лізі конференцій завершився стартовий тур єврокубків.

Українські команди завдяки безгольовій нічиї "Динамо" з "Бенфікою" в Лізі чемпіонів зуміли набрати 0,2 бала в таблиці коефіцієнтів УЄФА (набрані очки потрібно ділити на п'ять клубів, що стартували в Європі) - "Шахтар" у Лізі чемпіонів і "Зоря" в Лізі конференцій зазнали поразки від "Шерифа" (0:2) і "Буде-Глімт" (1:3) відповідно.

У підсумку Україна зберегла своє 11-те місце з показником 30.4 бала.

Шансом обійти Росію вже цього тижня наші клуби не скористалися. Однак російські клуби виступили так само невдало - лише "Локомотив" здобув очко, зігравши внічию з "Марселем" у Лізі Європи (1:1). Тож відрив на 0,482 бала зберігся.

Ще гіршими були справи в шотландських клубів, які очок не набрали взагалі, відповідно, Україна скоротила відставання від Шотландії на 0,2 бала.

А от Австрія, яка йде на восьмій сходинці, пішла у відрив - чотири команди разом принесли три очки, або 0,6 бала в таблицю коефіцієнтів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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