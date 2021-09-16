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Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера

Обранцем Сімони Халеп став 42-річний македонський бізнесмен Тоні Юруц.

Сімона Халеп
Фото: EPA/UPG
Сімона Халеп

Колишня перша ракетка світу і переможниця двох турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2018 і Вімблдон-2019) Сімона Халеп (№11 WTA) напередодні вийшла заміж.

Її обранцем став 42-річний македонський бізнесмен Тоні Юруц. Його статки оцінюють в 1 млрд доларів.

Нагадаємо, на минулому US Open-2021 румунська тенісистка дійшла до стадії 1/8 фіналу, де поступилася у двох партіях з однаковим рахунком 3:6 першій ракетці України Еліні Світоліній.

Григорій МухінГригорій Мухін
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