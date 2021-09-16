Надрезультативним видався поєдинок першого туру Ліги чемпіонів у Манчестері, де "Сіті" приймав РБ "Лейпциг".
Команди запрягали недовго - на 16-й хвилині рахунок відкрили: захисник Натан Аке вивів господарів уперед - 1:0. Через 12 хвилин Норді Мукіеле оформив автогол і, таким чином, подвоїв перевагу команди Хосепа Гвардіоли - 2:0.
Гості не залишилися в боргу - на 42-й хвилині Крістофер Нкунку вирушив у похід, як виявилося надалі, за своїм хеттриком - 2:1.
Однак уже в компенсований до першого тайму час Ріяд Махрез відновив перевагу МС у два голи - 3:1.
Ще 5 голів було забито в другому таймі. Причому на голи Нкунку "МанСіті" тут же відповідав своїми. Так тривало до рахунку 4:3.
Але останні два слова були за футболістами "Сіті". У підсумку яскрава перемога віцечемпіонів Англії - 6:3.
За "містян" увесь матч відіграв Олександр Зінченко.
Огляд матчу "Манчестер Сіті" - РБ "Лейпциг".
Додамо, що французький півзахисник Нкунку повторив досягнення Ліонеля Мессі, ставши другим гравцем в історії, хто зумів забити три голи у ворота "Манчестера Сіті" в Лізі чемпіонів.
3 - Christopher Nkunku, who is the first RB Leipzig player to score a UEFA Champions League hat-trick, is only the second player to score one against Man City in the competition after Lionel Messi in October 2016. Footsteps. pic.twitter.com/WWnM3a3HI5— OptaJoe (@OptaJoe) September 15, 2021