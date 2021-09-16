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У матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Лейпциг" було забито 9 голів

У середньому один гол кожні 10 хвилин.

У матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Лейпциг" було забито 9 голів
"Манчестер Сіті"
Фото: EPA/UPG

Надрезультативним видався поєдинок першого туру Ліги чемпіонів у Манчестері, де "Сіті" приймав РБ "Лейпциг".

Команди запрягали недовго - на 16-й хвилині рахунок відкрили: захисник Натан Аке вивів господарів уперед - 1:0. Через 12 хвилин Норді Мукіеле оформив автогол і, таким чином, подвоїв перевагу команди Хосепа Гвардіоли - 2:0.

Гості не залишилися в боргу - на 42-й хвилині Крістофер Нкунку вирушив у похід, як виявилося надалі, за своїм хеттриком - 2:1.

Однак уже в компенсований до першого тайму час Ріяд Махрез відновив перевагу МС у два голи - 3:1.

Ще 5 голів було забито в другому таймі. Причому на голи Нкунку "МанСіті" тут же відповідав своїми. Так тривало до рахунку 4:3.

Але останні два слова були за футболістами "Сіті". У підсумку яскрава перемога віцечемпіонів Англії - 6:3.

За "містян" увесь матч відіграв Олександр Зінченко.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - РБ "Лейпциг".

Додамо, що французький півзахисник Нкунку повторив досягнення Ліонеля Мессі, ставши другим гравцем в історії, хто зумів забити три голи у ворота "Манчестера Сіті" в Лізі чемпіонів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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