Роналду повторив два історичних досягнення Ліги чемпіонів

Гол Кріштіану Роналду не допоміг "Манчестеру Юнайтед" привезти з Берна хоча б одне очко в поєдинку Ліги чемпіонів з "Янг Бойз" - "червоні дияволи" програли з рахунком 1:2.
Додамо, що 36-річний португалець став третім гравцем в історії ЛЧ, якому вдалося забити в 16 розіграшах головного клубного євротурніру поспіль.
Only three players have scored in 16 consecutive seasons in the #UCL:— Squawka Football (@Squawka) September 14, 2021
🇦🇷 Lionel Messi
🇫🇷 Karim Benzema
🇵🇹 Cristiano Ronaldo
What a front three that would be. pic.twitter.com/YDadrCpt7m
Раніше цього досягли нападники ПСЖ Ліонель Мессі і "Реала" Карім Бензема.
Крім того, для Роналду цей поєдинок став 177-м у Лізі чемпіонів. За цим рекордним показником він зрівнявся з легендарним ексголкіпером "Реала" Ікером Касільясом.
177 - Cristiano Ronaldo is set to make his 177th UEFA Champions League appearance, equalling Iker Casillas as the player the with the most appearances in the competition's history. Staple. pic.twitter.com/mGgoZX14Hq— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021