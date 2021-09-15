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Роналду повторив два історичних досягнення Ліги чемпіонів

Кріштіану цього сезону не йде з поля без гола за МЮ.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Гол Кріштіану Роналду не допоміг "Манчестеру Юнайтед" привезти з Берна хоча б одне очко в поєдинку Ліги чемпіонів з "Янг Бойз" - "червоні дияволи" програли з рахунком 1:2.

Додамо, що 36-річний португалець став третім гравцем в історії ЛЧ, якому вдалося забити в 16 розіграшах головного клубного євротурніру поспіль.

Раніше цього досягли нападники ПСЖ Ліонель Мессі і "Реала" Карім Бензема.

Крім того, для Роналду цей поєдинок став 177-м у Лізі чемпіонів. За цим рекордним показником він зрівнявся з легендарним ексголкіпером "Реала" Ікером Касільясом.

Огляд матчу "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед".

Григорій МухінГригорій Мухін
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