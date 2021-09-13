"Манчестер Юнайтед" на продажах футболок з №7 уже відбив вартість трансферу Роналду

Фото: manutd.com

Минулого вікенду відбувся дебют Кріштіану Роналду за "Манчестер Юнайтед" після камбеку португальця на "Олд Траффорд".

Треба визнати, дебют виявився тріумфальним.

Кріштіану відзначився дублем у протистоянні з "Ньюкаслом", причому другий гол португальця виявився переможним у матчі - 4:1.

Додамо, що успіх від трансферу CR7 "червоні дияволи" відчувають уже не тільки на футбольному полі, а й на фінансовому - футболок "МанЮнайтед" з написом "RONALDO 7" продано вже на 188 млн фунтів, повідомляє manutd.ru з посиланням на Love The Sales.

Із цих грошей МЮ отримає трохи більше ніж 13 млн фунтів комісійних, проте сума перевищить основний платіж, який "червоні дияволи" повинні виплатити "Ювентусу" за трансфер Роналду.

Love The Sales також повідомляє, що цього літа футболок "Манчестер Юнайтед" з написом "RONALDO 7" було куплено майже удвічі більше, ніж футболок ПСЖ з написом "MESSI 30".