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Ібрагімович застосував навички кунг-фу в матчі Серії А

"Мілан" здобув чергову перемогу.

Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Златан Ібрагімович

У третьому турі Серії А "Мілан" приймав "Лаціо" й отримав чергову перемогу - 2:0.

Це був дебютний матч для Златана Ібрагімовича в нинішньому сезоні. І 39-й швед провів його яскраво. Лише 7 хвилин знадобилося форварду після виходу на заміну на 60-й хвилині, щоб подвоїти перевагу Rossoneri в рахунку.

Крім того, Златан відзначився ще одним ефектним елементом в єдиноборстві з Луїсом Альберто. 28-річний іспанець зупинився на півдорозі і не наважився на контактну боротьбу зі шведом.

Мабуть, розрахувавши свої ризики в тому епізоді.

Огляд матчу "Мілан" - "Лаціо".

Григорій МухінГригорій Мухін
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