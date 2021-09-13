Фото: EPA/UPG Златан Ібрагімович

У третьому турі Серії А "Мілан" приймав "Лаціо" й отримав чергову перемогу - 2:0.

Це був дебютний матч для Златана Ібрагімовича в нинішньому сезоні. І 39-й швед провів його яскраво. Лише 7 хвилин знадобилося форварду після виходу на заміну на 60-й хвилині, щоб подвоїти перевагу Rossoneri в рахунку.

Крім того, Златан відзначився ще одним ефектним елементом в єдиноборстві з Луїсом Альберто. 28-річний іспанець зупинився на півдорозі і не наважився на контактну боротьбу зі шведом.

Мабуть, розрахувавши свої ризики в тому епізоді.