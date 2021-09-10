Колишні футболісти мадридського "Реала" Роберто Карлос і Луїш Фігу відвідали відкриття соціальної школи "Реала" на лівому березі Києва.

На урочистому заході зірок світового футболу супроводжував мер Київа Віталій Кличко.

Українська сторона була також представлена ексдинамівцем, володарем "Золотого м'яча"-1986, віцечемпіоном Європи-1988 Ігорем Бєлановим.

Кличко-старший показав гостям інфраструктуру, а потім був дан старт святкового матчу між вихованцями українських шкіл Фонду "Реал Мадрид". Подібні школи вже функціонують в Тернополі і Ірпені.

"В Україні футбол люблять усі. Не всі грають, але всі експерти", - пожартував Кличко в розмові з повіреним Іспанії в Україні Пабло Ган Кесада. Той відповів, що в Іспанії та ж ситуація.

Додамо, що соціально-спортивну школу фонду "Реал Мадрид" відкрили в коледжі ім. В.А Сухомлинського.