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Збірна України з футболу повторила особистий антирекорд

При Петракові результати не покращали.

Збірна України з футболу повторила особистий антирекорд
Збірна України
Фото: УАФ

Напередодні збірна України зіграла на виїзді внічию контрольний матч проти збірної Чехії - 1:1.

Таким чином, наша команда продовжила свою серію з пропущеними м'ячами на чужих полях до 9 матчів. І тим самим повторила особистий антирекорд 17-річної давнини, повідомляє sport.ua.

Останній раз національна команда України грали на "нуль" в гостях 7 вересня 2019 року, здобувши перемогу над Литвою у відбірковому турнірі Євро-2020 - 3:0.

Загальна пропускна серія нашої команди, яка на сьогоднішній день становить 8 матчів, також близька до рекорду. Більш тривалу серію українці мали лише в 2010-2011 роках - 9 ігор.

Наступний поєдинок підлеглі Олександра Петракова також проведуть на виїзді - 9 жовтня в рамках кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Фінляндії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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