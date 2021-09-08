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"Ювентус" закінчить цей рік з колосальними збитками

"Стара синьора" відчуває наслідки коронавіруса.

"Ювентус" закінчить цей рік з колосальними збитками
Фото: twitter.com/juventusfcen

Очікується, що "Ювентус" закриє фінансовий рік зі збитками в розмірі 190,7 млн євро, повідомляє Football-Italia.

Ці висновки засновані на даних, які опубліковані сьогодні компанією Calcio e Finanza. Ця сума у двічі перевищує показник за минулий рік (89,7 млн євро).

Відзначається, що збитки стали наслідком пандемії COVID-19, коли клуб грав при порожніх трибунах.

На негативний фінансовий показник прибутку наклали свій відбиток і незадовільні спортивні досягнення - минулорічний виліт клубу з Ліги чемпіонів після першої ж стадії плей-оф, а також втрата "скудетто" в Серії А.

Нагадаємо, що "Ювентус" - один з небагатьох клубів в Італії, який володіє стадіоном і, отже, має більший дохід, ніж більшість інших, від продажу квитків, тому пандемія особливо сильно вдарила по туринському клубу.

Додамо, що "Стара синьора" вже четвертий рік поспіль зазнає збитків.

Григорій МухінГригорій Мухін
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