Збірна України з волейболу вийшла в плей-оф Євро-2021

На XXXII чемпіонаті Європи з волейболу серед чоловічих команд, фінальний раунд якого стартував 1 вересня на спортивних аренах Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії, збірна України провела свій заключний поєдинок в групі А.

Підопічні Угіса Крастіньша на майданчику "Таурон Арени" польського міста Краків в чотирьох сетах обіграли збірну Бельгії - 25:27, 25:23, 25:18, 25:23.

Завдяки цій перемозі Україна набрала 7 очок і гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу, посівши підсумкове третє місце в групі.

У плей-оф Україна зустрінеться з командою, що зайняла друге місце в групі С.

Фінішує Євро-2021 19 вересня.