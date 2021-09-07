"Манчестер Юнайтед" буде виплачувати "Ювентусу" за Роналду до 2026 року

Фото: манюнайтед

Один з двох найгучніших трансферів цього літа - це перехід Кріштіану Роналду з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

Португалець обійшовся "червоним дияволам" в 23 млн євро. Однак, клуб з "Олд Траффорд" не відразу виплатять всю суму туринському клубу, а виплачуватиме гроші протягом п'яти років, повідомляє інсайдер Fabrizio Romano.

МЮ щороку виплачуватиме по 3 млн євро, а також 8 млн євро будуть включені у вигляді бонусів.

В Англії Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ з зарплатою в 400 тисяч фунтів на тиждень.