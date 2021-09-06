Чемпіон Євро-2020 оштрафований на велику суму за експлуатацію нелегалів

Півзахисник туринського "Ювентуса" і збірної Італії Федеріко Бернардескі потрапив у гучний скандал.

Футболіста оштрафували на максимально дозволену суму - 40 тисяч євро за експлуатацію нелегальних працівників на пляжі Amare Holi Beach в Марина-ді-Каррара, який належить Бернардескі, повідомляє La Nazione.

В ході перевірки карабінери з провінційного департаменту інспекції праці Маса Каррара виявили 11 нелегалів, які працювали на пляжі офіціантами, барменами і кухарями. Правоохоронні органи відразу ж припинили діяльність пляжу.

Робота закладу буде відновлена лише в разі сплати фірмою Бернардескі штрафу і офіційною реєстрацією всіх робітників, відзначає видання.

Нагадаємо, в минулому сезоні 27-річний футболіст провів за "Стару сіньору" 27 матчів в Серії А, в яких відзначився двома результативними передачами.

Крім того, Федеріко став чемпіоном Євро-2020.