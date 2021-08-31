Instagram-аккаунт "Ювентуса" обвалився після інформації про трансфер Роналду до "Манчестера Юнайтед"

Фото: twitter.comOptaJoe Кріштіану Роналду і Оле Гуннар Сольск'яєр

Напередодні форвард Кріштіану Роналду залагодив останню перешкоду на шляху до підписання контракту з "Манчестером Юнайтед" - пройшов медобстеження.

За інсайдерською інформацією, за 36-літнього форварда МЮ заплатить "Ювентусу" 15 млн євро, ще 8 млн передбачено у вигляді бонусів.

Відзначимо, що цей трансфер вплинув на популярність туринського клубу в соцмережах.

Як повідомляє журналіст beIN Sports Танкреді Палмер, через два дні після переходу Роналду, від Instagram-аккаунту "Ювентуса" відписалося понад 200 тисяч осіб.

Нагадаємо Роналду вже виступав за "червоних дияволів" з 2003 по 2009 рік. Португалець забив 118 голів і віддав 69 гольових передач в 292 іграх за МЮ.

У минулому сезоні CR7 став кращим бомбардиром серії А (29 голів) і Євро-2020 (5 голів). А з часу уходу з "МанЮнайтед" статистика Кріштіану жодного разу не опускалася нижче 0,5 гола за матч.

Португалець прибуде в розташування МЮ вже після міжнародної паузи на матчі збірних і зможе дебютувати вже в домашньому матчі проти "Ньюкасла", який запланований на 11 вересня.

Можна тільки уявити, який прийом йому буде наданий фанами на "Олд Траффорд".