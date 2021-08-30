Українець Трусов зі світовим рекордом став паралімпійським чемпіоном

Андрій Трусов з результатом 1,08.14 завоював золоту медаль Паралімпіади-2020 в плаванні на дистанції 100 метрів на спині.
Попутно українець встановив світовий рекорд.
Відзначимо, що раніше рекорд належав також нашому співвітчизнику Богдану Гриненко - 1,08.92.
У цьому ж запливі брав участь ще один представник України Євген Богодайко. Він фінішував п'ятим.
Паралімпіада-2020. Плавання. 100 м на спині. Чоловіки, клас S7.
- Андрій Трусов (Україна) - 1,08.14
- Пипо Карломаньо (Аргентина) - 1,08.83
- Марк Маляр (Ізраїль) - 1,10.08
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- 5. Євген Богодайко (Україна) - 1,11.57