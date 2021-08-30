Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) виграла турнір WTA-250 в Чикаго.

У фіналі українка в двогодинному матчі в двох сетах обіграла француженку Алізе Корне (№56 WTA) - 7:5, 6:3.

Світоліна збільшила свою перевагу за особистими зустрічами - 5:3. І, що головне, виграла свій перший турнір в сезоні.

It's @ElinaSvitolina's kind of town! 🎶



Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB — wta (@WTA) August 28, 2021

Всього в активі Еліни 16 виграних турнірів WTA.

Вже на цьому тижні стартує заключний турнір "Великого шолома" US Open, в якому Світоліна візьме участь.