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Світоліна виграла свій перший в цьому році турнір WTA

Еліна святкувала успіх в Чикаго.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) виграла турнір WTA-250 в Чикаго.

У фіналі українка в двогодинному матчі в двох сетах обіграла француженку Алізе Корне (№56 WTA) - 7:5, 6:3.

Світоліна збільшила свою перевагу за особистими зустрічами - 5:3. І, що головне, виграла свій перший турнір в сезоні.

Всього в активі Еліни 16 виграних турнірів WTA.

Вже на цьому тижні стартує заключний турнір "Великого шолома" US Open, в якому Світоліна візьме участь.

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