Україна виборола за четвертий день Паралімпіади 12 медалей (оновлено)

Українська збірна на четвертому дні XVI літньої Паралімпіади у Токіо виборола ще чотири медалі, опинившись на 5 місці медального заліку.
Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула “золото” на 100-метрівці брасом, плавець Денис Дубров – золоту медаль на 200-метрівці комплексним плаванням.
На дистанції 100 метрів на спині Михайло Сербін став золотим призером, а Віктор Смирнов – срібним.
Наталія Морквич у фехтуванні на рапірах здобула для України “срібну медаль”.
Отож, 28 серпня українці загалом отримали 12 медалей: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.
Наразі в активі паралімпійської збірної України 34 нагороди: 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових.
Нагадаємо, Параолімпіада у Токіо стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня.