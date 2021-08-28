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Україна виборола за четвертий день Паралімпіади 12 медалей (оновлено)

Загалом в активі української збірної 34 нагороди.

Україна виборола за четвертий день Паралімпіади 12 медалей (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Українська збірна на четвертому дні XVI літньої Паралімпіади у Токіо виборола ще чотири медалі, опинившись на 5 місці медального заліку.

Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула “золото” на 100-метрівці брасом, плавець Денис Дубров – золоту медаль на 200-метрівці комплексним плаванням.

На дистанції 100 метрів на спині Михайло Сербін став золотим призером, а Віктор Смирнов – срібним.

Наталія Морквич у фехтуванні на рапірах здобула для України “срібну медаль”.

Отож, 28 серпня українці загалом отримали 12 медалей: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові. 

Наразі в активі паралімпійської збірної України 34 нагороди: 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових.

Нагадаємо, Параолімпіада у Токіо стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня.

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