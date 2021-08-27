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"Зоря" дізналась суперників у групі Ліги конференцій

Команда Скрипника зіграє з "Ромою", софійським ЦСКА і "Буде-Глімт" з Норвегії.

"Зоря" дізналась суперників у групі Ліги конференцій
Фото: EPA/UPG

У Стамбулі в п'ятницю відбулося жеребкування групового раунду нового європейського турніру Ліга конференцій.

"Зоря", єдиний представник України в турнірі, зіграє в групі C, де її суперниками будуть "Рома", ЦСКА (Софія) і норвезький "Буде-Глімт".

Команда Віктора Скрипника вилетіла в Лігу конференцій з Ліги Європи, програвши в раунді плей-офф віденському Рапіду (0:3, 2:3).

Ще дві українські команди - "Ворскла" і "Колос" - вилетіли з Ліги конференцій в кваліфікації, програвши фінському "Купс" і "Шахтарю" з Караганди відповідно.

Матчі першого туру групового раунду відбудуться 16 вересня. Фінал турніру пройде 25 травня в Тирані.

 

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