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​​Плавчиня Стеценко здобула для України третє золото на Паралімпіаді в Токіо

Вона першою здолала дистанцію 400 метрів вільним стилем.

​​Плавчиня Стеценко здобула для України третє золото на Паралімпіаді в Токіо
Анна Стеценко
Фото: champion.com.ua

Плавчиня Анна Стеценко здобула для України третю золоту медаль на Паралімпійських Іграх у Токіо - вона першою здолала дистанцію 400 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє "Суспільне".

Стеценко у кваліфікації показала найкращий час - 4:31.51 хвилини.

Головною соперницею Стеценко на цій дистанції була італійка Карлотта Джиллі - бронзова призерка чемпіонату світу.

Стеценко розпочала виступ у фіналі четвертою, але поступово почала підійматися уперед. Джиллі, натомість, лідирувала тривалий час, але згодом почала втрачати сили. Однак, українка все ж випередила Джиллі та почала нарощувати перевагу. 

Плавання. 400 метрів, вільний стиль. Клас - S13:

  • Анна Стеценко (Україна) - 4:23.92 хвилини;
  • Карлотта Джиллі (Італія) - 4:26.14 хв;
  • Катя Дедекінд (Австралія) - 4:35.87 хв.

Медаль Стеценко стала 20-ю для України на Паралімпійських Іграх у Токіо, і - третьою золотою. Раніше"золото" також здобули плавчиня Єлизавета Мерешко та пауерліфтерка Мар'яна Шевчук.

Нагадаємо, 29-річна Анна Стеценко – уродженка Соледара Донецької області, вихованка спортклубу “Артемсіль”. Займається плаванням у Дніпропетровському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”. Майстер спорту України міжнародного класу. Досі вона мала в активі чотири паралімпійські нагороди, з них три золоті (всі здобуті в Ріо-2016).

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