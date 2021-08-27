"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по групі Ліги чемпіонів

У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22.
32 команди були розділені на 8 груп.
Україна на даній стадії турніру представлена двома командами - чемпіоном країни київським "Динамо", що безпосередньо потрапило до групового етапу, і віцечемпіоном донецьким "Шахтарем", які пробилися через кваліфікацію.
У підсумку, в групу до киян потрапили "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка".
Суперники "Шахтаря" добре "гірникам" знайомі. У минулому розіграші "Реал" і "Інтер" також грали з "Шахтарем" в одній групі, плюс команда українця Юрія Вернидуба "Шериф".
Визначилася одна "група смерті" - це В, в якій зосереджені "Атлетіко", "Ліверпуль", "Порту" і "Мілан", а також "група життя" - в якої з квартету "Лілль", "Севілья", "Зальцбург" і "Вольфсбург" рівні шанси на вихід в 1/8 фіналу має кожна з команд. Можливо, трохи "рівніші" шанси у іспанського клубу.
Група A
- Манчестер Сіті
- ПСЖ
- Лейпциг
- Брюгге
Група B
- Атлетіко
- Ліверпуль
- Порту
- Мілан
Група C
- Спортинг
- Боруссія Дортмунд
- Аякс
- Бешикташ
Група D
- Інтер
- Реал
- Шахтар
- Шериф
Група E
- Баварія
- Барселона
- Бенфіка
- Динамо
Група F
- Вільярреал
- Манчестер Юнайтед
- Аталанта
- Янг Бойз
Група G
- Лілль
- Севілья
- Зальцбург
- Вольфсбург
Група H
- Челсі
- Ювентус
- Зеніт
- Мальме.
Розклад буде оголошено пізніше, але дати вже узгоджені.
- Тур 1: 14-15 вересня
- Тур 2: 28-29 вересня
- Тур 3: 19-20 жовтня
- Тур 4: 2-3 листопада
- Тур 5: 23-24 листопада
- Тур 6: 7-8 грудня.