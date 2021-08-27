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"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по групі Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування турніру.

У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22.

32 команди були розділені на 8 груп.

Україна на даній стадії турніру представлена двома командами - чемпіоном країни київським "Динамо", що безпосередньо потрапило до групового етапу, і віцечемпіоном донецьким "Шахтарем", які пробилися через кваліфікацію.

У підсумку, в групу до киян потрапили "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка".

Суперники "Шахтаря" добре "гірникам" знайомі. У минулому розіграші "Реал" і "Інтер" також грали з "Шахтарем" в одній групі, плюс команда українця Юрія Вернидуба "Шериф".

Визначилася одна "група смерті" - це В, в якій зосереджені "Атлетіко", "Ліверпуль", "Порту" і "Мілан", а також "група життя" - в якої з квартету "Лілль", "Севілья", "Зальцбург" і "Вольфсбург" рівні шанси на вихід в 1/8 фіналу має кожна з команд. Можливо, трохи "рівніші" шанси у іспанського клубу.

Група A

  • Манчестер Сіті
  • ПСЖ
  • Лейпциг
  • Брюгге

Група B

  • Атлетіко 
  • Ліверпуль
  • Порту
  • Мілан

Група C

  • Спортинг
  • Боруссія Дортмунд
  • Аякс
  • Бешикташ

Група D

  • Інтер
  • Реал
  • Шахтар
  • Шериф

Група E

  • Баварія
  • Барселона
  • Бенфіка
  • Динамо

Група F

  • Вільярреал
  • Манчестер Юнайтед
  • Аталанта
  • Янг Бойз

Група G

  • Лілль
  • Севілья
  • Зальцбург
  • Вольфсбург

Група H

  • Челсі
  • Ювентус
  • Зеніт
  • Мальме.

Розклад буде оголошено пізніше, але дати вже узгоджені.

  • Тур 1: 14-15 вересня
  • Тур 2: 28-29 вересня
  • Тур 3: 19-20 жовтня
  • Тур 4: 2-3 листопада
  • Тур 5: 23-24 листопада
  • Тур 6: 7-8 грудня.
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