"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по групі Ліги чемпіонів

У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22.

32 команди були розділені на 8 груп.

Україна на даній стадії турніру представлена двома командами - чемпіоном країни київським "Динамо", що безпосередньо потрапило до групового етапу, і віцечемпіоном донецьким "Шахтарем", які пробилися через кваліфікацію.

У підсумку, в групу до киян потрапили "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка".

Суперники "Шахтаря" добре "гірникам" знайомі. У минулому розіграші "Реал" і "Інтер" також грали з "Шахтарем" в одній групі, плюс команда українця Юрія Вернидуба "Шериф".

Визначилася одна "група смерті" - це В, в якій зосереджені "Атлетіко", "Ліверпуль", "Порту" і "Мілан", а також "група життя" - в якої з квартету "Лілль", "Севілья", "Зальцбург" і "Вольфсбург" рівні шанси на вихід в 1/8 фіналу має кожна з команд. Можливо, трохи "рівніші" шанси у іспанського клубу.

Група A

Манчестер Сіті

ПСЖ

Лейпциг

Брюгге

Група B

Атлетіко

Ліверпуль

Порту

Мілан

Група C

Спортинг

Боруссія Дортмунд

Аякс

Бешикташ

Група D

Інтер

Реал

Шахтар

Шериф

Група E

Баварія

Барселона

Бенфіка

Динамо

Група F

Вільярреал

Манчестер Юнайтед

Аталанта

Янг Бойз

Група G

Лілль

Севілья

Зальцбург

Вольфсбург

Група H

Челсі

Ювентус

Зеніт

Мальме.

Розклад буде оголошено пізніше, але дати вже узгоджені.