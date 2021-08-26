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Віцепрезидент "Металіста" жорстко відреагував на лист керівництва "Оболоні" щодо суддівства матчу 5-го туру Першої ліги

Євген Красніков звернувся до УАФ і ПФЛ з проханням припинити спроби дискредитувати харківський клуб.

Віцепрезидент "Металіста" жорстко відреагував на лист керівництва "Оболоні" щодо суддівства матчу 5-го туру Першої ліги
Євген Красніков
Фото: dynamo.kiev.ua

Матч п'ятого туру Першої ліги за участю "Металіста" знову опинився в епіцентрі суддівського скандалу.

Цього разу в ролі потерпілих виступив київський клуб "Оболонь", який опублікував лист на ім'я президента УАФ Андрія Павелка і глави ПФЛ Олександра Каденка, в якому висловив незадоволення суддівством арбітра Геннадія Серпутька, назвавши його "зґвалтуванням українського футболу".

Віцепрезидент "Металіста" Євген Красніков не згоден з таким висновком керівництва київського клубу. Ба більше, Красніков звернувся до тієї самої інстанції з проханням жорстко присікти спроби дискредитувати харківський клуб.

"З початку чемпіонату наші суперники, а саме "Альянс" і "Оболонь", публічно намагаються зганьбити чесне ім'я футбольного клубу "Металіст". Я звертаюся до керівництва Української асоціації футболу і Професійної футбольної ліги не залишати дані слова без уваги.

Після нашої гри з "Альянсом" клуб з Липової Долини зробив масу заяв про упереджене суддівство, про те, що вони знімаються з чемпіонату, висловилися про якесь зґвалтування.

Сьогодні ще один клуб поскаржився на зґвалтування", - цитує функціонера пресслужба "Металіста".

"Дії арбітра матчу "Альянс" - "Металіст" були визнані на 100% вірними, а голослівні звинувачення і спроби шантажу залишилися без уваги. Сьогодні таку саму позицію, як "Альянс", займає "Оболонь".

Звертаюся до вас з проханням жорстко присікти спроби дискредитації ФК "Металіст". Керівництву ж футбольних клубів "Оболонь" і "Альянс" рекомендую гідно сприймати заслужені поразки, а не звалювати на суддів, зґвалтування і т.п.", - додав Красніков.

Уже післязавтра "Металіст" зіграє на виїзді з "Волинню".

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