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Наставник "Ювентуса" підтвердив наміри Роналду покинути клуб до закриття трансферного вікна

Аллегрі більше не розраховує на португальця.

Наставник "Ювентуса" підтвердив наміри Роналду покинути клуб до закриття трансферного вікна
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллгері на передматчевій пресконференції підтвердив, що Кріштіану Роналду найближчим часом націлений залишити команду.

"Вчора Роналду сказав мені, що не хоче тут більше залишатися і має намір покинути "Ювентус". На матч з "Емполі" він заявлений не буде", - цетує Алегрі Sky Sports.

Відзначимо, матч проти Azzurri відбудеться в найближчу суботу.

За інформацією кількох джерел португалець може повернутися до Манчестера, але не в "червону", а в "синю" його частину - Кріштіану зацікавилися в "МанСіті", який залишився по суті з одним форвардом Габріелем Жезусом.

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