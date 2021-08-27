УЄФА визначив кращого гравця європейського сезону-2020/21

На церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яка пройшла в Стамбулі напередодні, УЄФА оголосив ім'я кращого футболіста Європи минулого сезону.

Ним став півзахисник переможців Ліги чемпіонів "Челсі" Жоржиньо. ⭐ Жоржиньо ⭐



🏆 😃 🏆#UEFAawards | #жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/WfaMEBXy1x — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 26, 2021

Додамо, що італієць у складі своєї збірної став також переможцем Євро-2020.

У минулому сезоні на рахунку 29-річного гравця 8 голів і 2 ассисти в 43 матчах за "Челсі" у всіх турнірах. На Євро-2020 він взяв участь у всіх семи матчах збірної Італії на турнірі.