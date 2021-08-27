Кулеба відповів на закиди Лаврова про приватизацію Дня хрещення Русі
Кулеба відповів на закиди Лаврова про приватизацію Дня хрещення Русі
В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух, повідомляється про загиблих (оновлено)
Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух, повідомляється про загиблих (оновлено)
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
У Пустомитах зійшов з рейок товарний поїзд
У Пустомитах зійшов з рейок товарний поїзд
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Марченко: за нинішніх умов сорокалітнім не варто розраховувати на пенсію
Марченко: за нинішніх умов сорокалітнім не варто розраховувати на пенсію
На квартиру депутатки Устінової наклали арешт, а машину оголосили в розшук
На квартиру депутатки Устінової наклали арешт, а машину оголосили в розшук
ГоловнаСпорт

УЄФА визначив кращого гравця європейського сезону-2020/21

Дебютна нагорода для Жоржиньо.

На церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яка пройшла в Стамбулі напередодні, УЄФА оголосив ім'я кращого футболіста Європи минулого сезону.

Ним став півзахисник переможців Ліги чемпіонів "Челсі" Жоржиньо.

Додамо, що італієць у складі своєї збірної став також переможцем Євро-2020.

У минулому сезоні на рахунку 29-річного гравця 8 голів і 2 ассисти в 43 матчах за "Челсі" у всіх турнірах. На Євро-2020 він взяв участь у всіх семи матчах збірної Італії на турнірі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також