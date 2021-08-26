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Україна сіла на хвіст Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

"Шахтар" здолав бар'єр плей-оф Ліги чемпіонів.

Україна сіла на хвіст Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні пройшли підсумкові матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів, які визначили всіх учасників групового етапу турніру.

До нього увійшли відразу два українські клуби - чемпіон країни "Динамо" і віцечемпіон "Шахтар".

Вихід "гірників" у груповий етап ЛЧ додав Україні рейтингових очок, і в таблиці коефіцієнтів УЄФА наша країна переслідує Росію.

Зазначимо, у двох країн у єврокубках залишилося по три команди.

Додамо, що сьогодні "Ворскла" в матчі у відповідь плей-оф Ліги Європи спробує на своєму полі відіграти гандикап у три м'ячі в протистоянні з віденським "Рапідом".

У разі невдалої спроби полтавський клуб вирушить у груповий етап Ліги конференцій УЄФА.

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