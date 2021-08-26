Українець Вернидуб вивів молдовський клуб у груповий етап Ліги чемпіонів

У повторному матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів тираспольський "Шериф" відстояв нічию в столиці Хорватії проти загребського "Динамо" (0:0) і, з урахуванням результату першого поєдинку (3:0), уперше вийшов у груповий етап цього турніру.

Головний тренер "Шерифа" українець Юрій Вернидуб прокоментував цю історичну подію.

"Сьогодні я дуже щасливий. Напевно, найщасливіший. Я йшов у цю команду з однією мрією - зіграти в Лізі чемпіонів. Моя мрія збулася. Це робота команди - всіх хлопців, які були як родина, одним цілим.

Ми пройшли нелегкий шлях з першого кваліфікаційного раунду. Я пишаюся хлопцями. Ми провели 8 матчів: здобули 6 перемог і двічі зіграли внічию, забили 14 голів і пропустили лише два. Це говорить багато про що", - цитує наставника команди пресслужба "Шерифа".

"Я читав інтерв'ю головного тренера загребського "Динамо" перед сьогоднішнім матчем. Він сказав, що вони не хочуть доводити справу до пенальті, а хочуть усе вирішити максимум у додатковий час. Мені навіть не треба було налаштовувати команду. Я просто сказав ці слова, і команда зробила те, що повинна була зробити.

У нас теж було багато проблем зі складом, але ми вирішили це завдання, правильно вивчили суперника, що й дало результат. Ви бачили гру на полі. Я думаю, ми заслужили цю перемогу і заслужили виступати в групі ЛЧ", - зазначив український фахівець.

"З ким хотілося б зіграти в групі? Було б цікаво зіграти з найсильнішими командами з топ-5 ліг. До нас у Тирасполь можуть приїхати футболісти, яких ми ніколи навіть не бачили наживо. Хотілося б зіграти проти них і порівняти наші сили", - натхненно висловився Вернидуб.