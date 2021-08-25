Визначилася половина переможців плей-оф Ліги чемпіонів

Напередодні відбулися матчі у відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Зокрема, "Бенфіка", за яку з літа виступає українець Роман Яремчук, героїчно в меншості відстояла нульову нічию в Ейндховені проти ПСВ. З урахуванням результату першого матчу (2:1) в груповий етап потрапив португальський клуб.

Яремчук зіграв стартові 70 хвилин.

"Ференцварош" - ще одна команда, за яку грають українці, - не зміг подолати цю стадію турніру. Угорський клуб і в повторному матчі поступився з аналогічним рахунком швейцарському "Янг Бойзу" - 2:3.

Отже, Ігор Харатін і Олександр Зубков візьмуть участь у груповому етапі Ліги Європи.

У груповий етап пройшов і шведський "Мальме", який програв у Болгарії "Лудогорцю" - 1:2. Однак переваги, здобутої в першому поєдинку (2:0), вистачило для потрапляння в число 32 кращих команд Європи.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові "Шахтар" проведе свій матч цієї стадії турніру. Тиждень тому "гірники" здобули в Монако перемогу - 2:1.