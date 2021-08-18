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"Шахтарю" залишилося зробити пів кроку, щоб вийти в груповий етап Ліги чемпіонів (оновлено)

"Гірники" успішно зіграли в князівстві Монако.

"Шахтарю" залишилося зробити пів кроку, щоб вийти в груповий етап Ліги чемпіонів (оновлено)
Фото: Sport.ua

У першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів "Монако" приймав "Шахтар" і поступився - 0:1.

"Гірники", у яких в старті вийшло лише 2 українця, почали поєдинок по-господарськи, широко і комбінаційно проводячи атаки, а головне - створюючи небезпечні моменти.

Одна з багатоступеневих атак закінчилася голом на 19-й хвилині. У підсумковій фазі ініціативу взяв на себе новачок "Шахтаря" Педріньо, який продемонстрував індивідуальну майстерність.

Бразилець нанизав кількох суперників, вийшов на рандеву з голкіпером Радославом Маєцьким і холоднокровно поклав м'яч у нижній кут воріт - 0:1.

З цієї хвилини гості, по суті, закрили свою програму створення гольових моментів. Вирішивши, що справу зроблено, підлеглі Роберто Де Дзербі віддали ініціативу господарям, які ще в першому таймі мали кілька можливостей зрівняти рахунок.

У цьому їм допомагали футболісти "Шахтаря", які занадто часто помилялися в першій фазі атаки в районі центрального кола, тим самим розганяючи контратаки суперника.

Однак спокійна, впевнена і надійна гра голкіпера "гірників" Анатолія Трубіна вберегла гостей від великих неприємностей.

Так само минув і другий тайм. За 45 хвилин "Шахтар" завдав лише одного удару по воротах. Натомість футболісти "Монако" цілком могли розраховувати на забитий м'яч, але гол Педріньо так і залишився єдиним у цьому матчі.

25 серпня в Харкові відбудеться матч у відповідь.

Оновлення.

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