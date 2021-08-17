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Українська прем'єр-ліга обійшла Російську прем'єр-лігу за рівнем інтенсивності футболу

УПЛ увійшла в топ-20 за цим показником.

Українська прем'єр-ліга обійшла Російську прем'єр-лігу за рівнем інтенсивності футболу
Фото: УАФ

Статистичний портал CIES Football Observatory опублікував рейтинг футбольних чемпіонатів за рівнем інтенсивності гри в минулому сезоні.

Першість очолює Англійська прем'єр-ліга.

На дрібку АПЛ поступився чемпіонат Польщі.

Показово, що другий англійський дивізіон - Чемпіоншип - теж увійшов у топ-10.

Тим часом Українська прем'єр-ліга зайняла 17-те місце за інтенсивністю ведення гри, обійшовши турецьку Суперлігу і Російську прем'єр-лігу.

Один з топових чемпіонатів французька Ліга 1 – лише на 22-му місці.

Рейтинг CIES Football Observatory за рівнем інтенсивності гри.

  1. Англійська прем'єр-ліга - 7,82 відсотка
  2. Чемпіонат Польщі - 7,81
  3. Іспанська Прімера - 7,75
  4. Чемпіонат Чехії - 7,61
  5. Чемпіонат Швейцарії - 7,6
  6. Чемпіонат Бельгії - 7,54
  7. Чемпіоншип - 7,52
  8. Чемпіонат Данії - 7,51
  9. Серія А - 7,5
  10. Іспанська Сегунда - 7,47

...

  • 15. Бундесліга - 7,31
  • 17. Українська прем'єр-ліга - 7,25
  • 19. Російська прем'єр-ліга - 7,15
  • 22. Французька Ліга 1 - 7,08.
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