Українська прем'єр-ліга обійшла Російську прем'єр-лігу за рівнем інтенсивності футболу

УПЛ увійшла в топ-20 за цим показником.

Статистичний портал CIES Football Observatory опублікував рейтинг футбольних чемпіонатів за рівнем інтенсивності гри в минулому сезоні.

Першість очолює Англійська прем'єр-ліга.

На дрібку АПЛ поступився чемпіонат Польщі.

Показово, що другий англійський дивізіон - Чемпіоншип - теж увійшов у топ-10.

Тим часом Українська прем'єр-ліга зайняла 17-те місце за інтенсивністю ведення гри, обійшовши турецьку Суперлігу і Російську прем'єр-лігу.

Один з топових чемпіонатів французька Ліга 1 – лише на 22-му місці.

Рейтинг CIES Football Observatory за рівнем інтенсивності гри.

Англійська прем'єр-ліга - 7,82 відсотка Чемпіонат Польщі - 7,81 Іспанська Прімера - 7,75 Чемпіонат Чехії - 7,61 Чемпіонат Швейцарії - 7,6 Чемпіонат Бельгії - 7,54 Чемпіоншип - 7,52 Чемпіонат Данії - 7,51 Серія А - 7,5 Іспанська Сегунда - 7,47

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