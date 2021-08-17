Українська прем'єр-ліга обійшла Російську прем'єр-лігу за рівнем інтенсивності футболу

Статистичний портал CIES Football Observatory опублікував рейтинг футбольних чемпіонатів за рівнем інтенсивності гри в минулому сезоні.
Першість очолює Англійська прем'єр-ліга.
На дрібку АПЛ поступився чемпіонат Польщі.
Показово, що другий англійський дивізіон - Чемпіоншип - теж увійшов у топ-10.
Тим часом Українська прем'єр-ліга зайняла 17-те місце за інтенсивністю ведення гри, обійшовши турецьку Суперлігу і Російську прем'єр-лігу.
Один з топових чемпіонатів французька Ліга 1 – лише на 22-му місці.
Рейтинг CIES Football Observatory за рівнем інтенсивності гри.
- Англійська прем'єр-ліга - 7,82 відсотка
- Чемпіонат Польщі - 7,81
- Іспанська Прімера - 7,75
- Чемпіонат Чехії - 7,61
- Чемпіонат Швейцарії - 7,6
- Чемпіонат Бельгії - 7,54
- Чемпіоншип - 7,52
- Чемпіонат Данії - 7,51
- Серія А - 7,5
- Іспанська Сегунда - 7,47
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- 15. Бундесліга - 7,31
- 17. Українська прем'єр-ліга - 7,25
- 19. Російська прем'єр-ліга - 7,15
- 22. Французька Ліга 1 - 7,08.