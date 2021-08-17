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У матчі УПЛ "Маріуполь" - "Чорноморець" узяли участь одразу 18 орендованих гравців

Вищий український футбольний дивізіон перетворюється на орендний "склад".

У матчі УПЛ "Маріуполь" - "Чорноморець" узяли участь одразу 18 орендованих гравців
Фото: ФК "Маріуполь"

У передостанньому матчі 4-го туру Української прем'єр-ліги "Маріуполь" приймав "Чорноморець".

При цьому в поєдинку взяли участь одразу 18 гравців, орендованих у інших клубів, точніше у двох клубів.

У господарів на старті вийшли 6 футболістів, які перебувають на контракті в "Шахтарі", протягом матчу до них додалися ще три гравці "гірників". Разом 9.

Аналогічна кількість орендованих футболістів зіграла за одеситів. При цьому 7 вийшли на старті. Усіх їх "передало в тимчасове користування" київське "Динамо".

У битві фармклубів сильнішим виявився "Чорноморець" - 3:2.

Таким чином, "моряки" здобули свою дебютну перемогу в поточному сезоні УПЛ.

"Маріуполь" на цю подію тільки чекає.

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