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Грузинського паралімпійського чемпіона затримали в Токіо за підозрою в нападі на співробітника охорони

34-річний дзюдоїст стрибнув на 60-річного співробітника служби security зверху і схопив його за шию, в результаті чого той отримав перелом ребра.

Грузинського паралімпійського чемпіона затримали в Токіо за підозрою в нападі на співробітника охорони
Фото: EPA/UPG

Члена паралімпійської збірної Грузії Звіада Гоготчурі, який виграв золоту медаль у ваговій категорії до 90 кг на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року, підозрюють у нападі на співробітника готелю, інформує агентство Kyodo.

Його затримала поліція.

Як зазначають, 34-річний дзюдоїст, який мав змагатися у ваговій категорії до 100 кг, стрибнув на 60-річного співробітника служби security зверху і схопив його за шию, в результаті чого той отримав перелом ребра.

Інцидент стався після того, як працівник готелю зробив зауваження кільком грузинським спортсменам, які шуміли під час розпиття спиртних напоїв.

Дзюдоїст перебував на карантині, оскільки в одного члена команди виявлено COVID-19.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) знає про затримання дзюдоїста з Грузії і стежить за розвитком подій.

"Ми поінформовані про інцидент і стежимо за ситуацією", - розповіли в пресслужбі МПК.

Паралімпійські ігри в Токіо, в яких візьмуть участь близько 4400 спортсменів з усього світу, пройдуть з 24 серпня по 5 вересня.

Як і Олімпійські ігри, які закінчилися на початку цього місяця, Паралімпійські проходитимуть в основному за зачиненими дверима через пандемію коронавірусу.

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