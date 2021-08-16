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Яремчук відкрив рахунок своїх голів за "Бенфіку"

Роман відзначився голом і асистом у матчі проти "Арока".

Яремчук відкрив рахунок своїх голів за "Бенфіку"
Роман Яремчук
Фото: EPA/UPG

У другому турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" в Лісабоні здобула "суху" перемогу над "Ароком" - 2:0.

В обох голах "орлів" узяв безпосередню участь український легіонер Роман Яремчук, який уперше вийшов у старті.

Спочатку Роман на 38-й хвилині віддав результативний пас на Луку Вальдшмідта, а під завісу першого тайму подвоїв перевагу господарів.

Додамо, що це були дебютні гол і результативна передача Яремчука за новий клуб.

У чемпіонаті лідирує квартет: "Бенфіка", "Спортінг", "Жил Вісенте" і "Порту" мають 100-відсотковий результат.

Нагадаємо, "Бенфіка" після перемоги в Лізі чемпіонів над московським "Спартаком" перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.

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