"Гент" визначився з ціною за Яремчука: українця бачить у своїй команді Моуріньо

Роман може змінити клуб у літнє міжсезоння.

Керівництво "Гента", мабуть, змирилося, що попрощається з форвардом збірної України Романом Яремчуком.

Тож боси бельгійського клубу визначилися із сумою, яку хочуть виручити з продажу українця.

De Buffalos мають намір виручити за Романа щонайменше 25 млн євро, повідомляє VoetbalKrant.

У послугах 25-річного форварда зацікавлена "Рома", повідомляє Voetbalkrant.com

За інсайдерською інформацією, кандидатуру Яремчука клубу особисто запропонував головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо.

Нагадаємо, контракт форварда з "Гентом" чинний до літа 2025 року. У минулому сезоні Роман провів 41 гру в усіх турнірах, відзначившись 22 голами і 8 асистами.