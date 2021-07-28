"Гент" визначився з ціною за Яремчука: українця бачить у своїй команді Моуріньо

Керівництво "Гента", мабуть, змирилося, що попрощається з форвардом збірної України Романом Яремчуком.
Тож боси бельгійського клубу визначилися із сумою, яку хочуть виручити з продажу українця.
De Buffalos мають намір виручити за Романа щонайменше 25 млн євро, повідомляє VoetbalKrant.
У послугах 25-річного форварда зацікавлена "Рома", повідомляє Voetbalkrant.com
За інсайдерською інформацією, кандидатуру Яремчука клубу особисто запропонував головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо.
Нагадаємо, контракт форварда з "Гентом" чинний до літа 2025 року. У минулому сезоні Роман провів 41 гру в усіх турнірах, відзначившись 22 голами і 8 асистами.