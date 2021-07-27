Першими в історії олімпійського руху чемпіонами з серфінгу стали бразилець Італо Феррейра і американка Кларисса Мур.
Південноамериканець у фіналі зійшовся з японцем Каноа Ігараші, якого перевершив на обох хвилях.
Italo Ferreira is the inaugural men's Olympic #Surfing champion!@isasurfing @TimeBrasil #BRA pic.twitter.com/hNV6qv1Ihj— Olympics (@Olympics) July 27, 2021
Мур у жіночому фіналі домінувала над представницею ПАР Б'янкою Буйтендаг.
We have our FIRST EVER women's #surfing Olympic champion! #USA #Gold— Olympics (@Olympics) July 27, 2021
Congrats to @TeamUSA's Carissa Moore!#StrongerTogether | @tokyo2020 | @ISAsurfing pic.twitter.com/MyDZjZ6unE
"Бронзу" в чоловіків виграв австралієць Овен Райт, у жінок - співвітчизниця Ігараші Амуро Цудзукі.
Відзначимо, що серфінг дебютував у Токіо як олімпійська дисципліна. Усього в змаганнях брали участь 40 спортсменів із 17 країн.