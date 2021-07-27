Дебют серфінгу як олімпійської дисципліни відбувся в Токіо.

Першими в історії олімпійського руху чемпіонами з серфінгу стали бразилець Італо Феррейра і американка Кларисса Мур.

Південноамериканець у фіналі зійшовся з японцем Каноа Ігараші, якого перевершив на обох хвилях.

Мур у жіночому фіналі домінувала над представницею ПАР Б'янкою Буйтендаг.

"Бронзу" в чоловіків виграв австралієць Овен Райт, у жінок - співвітчизниця Ігараші Амуро Цудзукі.

Відзначимо, що серфінг дебютував у Токіо як олімпійська дисципліна. Усього в змаганнях брали участь 40 спортсменів із 17 країн.