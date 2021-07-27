Після четвертого дня Олімпіади-2020 Україна ділить з Казахстаном 47-ме місце медального заліку

Четвертого дня Олімпійських ігор-2020 у Токіо було розіграно 22 комплекти нагород.

За підсумками дня збірна Японії зберегла лідерство в медальному заліку. Спортсмени Країни вранішнього сонця завоювали вже 18 олімпійських медалей, 10 з яких - найвищого ґатунку.

У скарбничці збірних США та Китаю на одну золоту медаль менше.

У топ-5 також входять ОКР і Великобританія.

Збірна України, незважаючи на бронзову медаль дуету стрільців Олени Костевич і Олега Омельчука, опустилася в рейтингу з 42-го на 47-ме місце.

Усього на Олімпіаді розіграно 72 комплекти медалей з 339. На цей момент 56 країн завоювали хоча б одну нагороду.

Медальний залік Токіо-2020.