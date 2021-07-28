Українського дзюдоїста дискваліфікували на Олімпіаді-2020 під час сутички

Дзюдоїст Кеджау Ньябалі, що представляє нашу країну в категорії до 90 кг, не зумів пробитися в чвертьфінал олімпійського турніру в Токіо, повідомляє isport.ua.

Кеджау стартував з упевненої перемоги над Робертом Флорентіно з Домініканської Республіки, якого переміг оцінкою вазарі, а в 1/8 фіналу українець зустрічався з п'ятим номером світового рейтингу, срібним призером ЧС-2021 узбеком Давлатом Бобоновим.

На другій хвилині Ньябалі спробував виконати прийом і невдало заламав руку суперника. Бобонов показав, що в нього вивихнуто плече.

Після перегляду повторів і довгих переговорів судді прийняли вердикт - "хансоку-маці": Кеджау дискваліфіковано за больовий захват.

Таким чином, Ньябалі завершив свій виступ на Олімпіаді в Токіо.

Український дзюдоїст прокоментував свою дискваліфікацію.

"Я не завдавав супернику травми. Я прекрасно розумів цінність цього поєдинку, і я був зібраний. На "хансоку" я ніколи не пішов би і не дозволив би собі такого порушення. Запевняю вас, я свідомо давав йому місце для маневру, я давав йому вивести руку, лікоть. Я не працював по ліктю і нижче", - заявив Ньябалі.

"Це була боротьба, але чесна боротьба. А мій суперник так почав кричати, так закричав, це був тиск на арбітрів. Відомий спортсмен, віцечемпіон світу - і так гучно кричить.

Я стільки часу готувався до цієї Олімпіади. Я віддав стільки сил. Ми так добре працювали і добре підготувалися. Мені зараз дуже погано. Просто боляче..." - зазначив український спортсмен.