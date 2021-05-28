"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
ГоловнаСпорт

Оголошено символічну збірну Ліги Європи сезону-2020/21

У команду потрапили три гравці "Вільярреала".

Фото: paramountplus

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував склад збірної сезону Ліги Європи.

Переможець турніру іспанський "Вільярреал" делегував у команду трьох представників. Двоє гравців представляють "Рому". До складу також включили по одному футболісту від "Манчестера Юнайтед", "Арсеналу", "Тоттенгема", "Рейнджерс", "Баєра" і "Мольде".

Збірна Ліги Європи сезону-2020/21.

Воротар: Пау Лопес ("Рома", Італія)

Захисники: Метт Доерті ("Тоттенгем", Англія), Хуан Фойт і Рауль Альбіоль (обидва - "Вільярреал", Іспанія), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландія)

Півзахисники: Леон Бейлі ("Баєр", Німеччина), Магнус Ейкрем ("Мольде", Швеція), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англія) і Ніколя Пепе ("Арсенал", Англія)

Нападники: Борха Майораль ("Рома", Італія) і Жерар Морено ("Вільярреал", Іспанія).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також