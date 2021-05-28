Оголошено символічну збірну Ліги Європи сезону-2020/21

У команду потрапили три гравці "Вільярреала".

Фото: paramountplus

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував склад збірної сезону Ліги Європи.

Переможець турніру іспанський "Вільярреал" делегував у команду трьох представників. Двоє гравців представляють "Рому". До складу також включили по одному футболісту від "Манчестера Юнайтед", "Арсеналу", "Тоттенгема", "Рейнджерс", "Баєра" і "Мольде".

🔔 Лучшие из лучших: Команда #ЛигаЕвропы-2020/21!



Морено, Пепе, Фернандеш и другие...



Как вам такой вариант? 🤔 pic.twitter.com/FwsDHZ7On0 — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 27, 2021

Збірна Ліги Європи сезону-2020/21.

Воротар: Пау Лопес ("Рома", Італія)

Захисники: Метт Доерті ("Тоттенгем", Англія), Хуан Фойт і Рауль Альбіоль (обидва - "Вільярреал", Іспанія), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландія)

Півзахисники: Леон Бейлі ("Баєр", Німеччина), Магнус Ейкрем ("Мольде", Швеція), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англія) і Ніколя Пепе ("Арсенал", Англія)

Нападники: Борха Майораль ("Рома", Італія) і Жерар Морено ("Вільярреал", Іспанія).