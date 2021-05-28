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У відповідь на відкриття УЄФА дисциплінарної справи "Реал", "Барселона" і "Ювентус" опублікували спільну заяву

Три гранди продовжать боротьбу за Суперлігу.

Фото: sport-express.ru

"Реал", "Барселона" і "Ювентус" опублікували спільну заяви в зв'язку з відкриттям 25 травня УЄФА дисциплінарної справи за участь клубів у проекті європейської Суперліги.

"Барселона", "Реал" і "Ювентус" хотіли б висловити своє повне відторгнення наполегливому примусу, яке УЄФА застосовує по відношенню до трьох з числа найбільш значущих організацій в світовому футболі, - йдеться в заяві. - Це тривожна позиція, яка представляє собою кричуще порушення рішення судів, які вже зробили чітку заяву, в якому міститься попередження УЄФА утримуватися від будь-яких дій щодо покарання клубів-засновників Суперліги, поки судовий розгляд триває", - цетує заяву клубів пресслужба "Реалу".

"У зв'язку з цим відкриття дисциплінарної справи УЄФА не піддається осмисленню і є прямою атакою на верховенство права, яке ми, жителі Європейського союзу, створили демократичним шляхом. Такі дії - це прямий прояв неповаги до судів", - зазначено в комюніке.

"З самого початку проект Суперліги просувався з метою поліпшення ситуації в європейському футболі за допомогою постійного діалогу з УЄФА і з метою підвищити інтерес до спорту і запропонувати вболівальникам краще шоу. Ця мета повинна бути досягнута в рамках стійкості і солідарності, особливо в нестабільній економічній ситуації, в якій зараз опинилися багато європейських клубів", - сказано в заяві.

"Замість того, щоб знайти спосіб модернізувати футбол через відкритий діалог, УЄФА очікує, що ми вийдемо з триваючих судових розглядів, які ставлять під сумнів їх монополію на європейський футбол. "Барселона", "Реал" і "Ювентус", яким вже виповнилося понад сто років, не сприймають ніяких форм примусу або неприпустимого тиску, але при цьому зберігають тверду готовність обговорювати, шанобливо і за допомогою діалогу, термінові рішення, які необхідні футболу в даний час .

Або ми реформуємо футбол, або нам доведеться чекати його неминучого краху", - переконані в "Реалі", "Барселоні" та "Ювентусі".

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