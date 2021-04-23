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Їх залишилося тільки троє: "Барселона" зробила офіційну заяву щодо створення Суперліги

У проєкті залишилися три клуби.

Їх залишилося тільки троє: "Барселона" зробила офіційну заяву щодо створення Суперліги
Фото: ФК "Барселона"

"Барселона" вирішила не відмовлятися від участі в Суперлізі і з цієї нагоди зробила офіційну заяву.

"Барселона" поділяє думку більшості великих європейських футбольних клубів - і навіть більше, зважаючи на нинішній соціально-економічний клімат, - про необхідність структурних реформ, щоб гарантувати фінансову стабільність і існування світового футболу за рахунок поліпшення продукту.

Продукту, який пропонується вболівальникам по всьому світу, консолідуючи і навіть збільшуючи фанатську базу, яка є його опорою і найсильнішою стороною", - повідомляє пресслужба.

"У цьому контексті рада директорів "Барселони" терміново прийняла пропозицію стати членом-засновником Суперліги – турніру, який має поліпшити якість і привабливість продукту, пропонованого футбольним уболівальникам, у той самий час як один з невід'ємних принципів "Барселони" – шукати нові формули солідарності з футбольною родиною загалом.

Рішення було прийнято з переконанням, що відмова від можливості стати частиною цього проєкту як одному із засновників була б історичною помилкою.

Як один з провідних спортивних клубів світу ми прагнемо завжди бути в авангарді, що є невід'ємною частиною ідентичності клубу і його спортивного, соціального та інституційного духу", - йдеться в заяві.

"У кожнім разі "Барселона" як клуб, який завжди був і завжди буде належати кожному з його членів, прямо зарезервував за собою право подати таке важливе рішення для остаточного затвердження його компетентними соціальними органами після ретельного і дуже необхідного вивчення пропозиції.

З огляду на суспільну реакцію, яку згаданий проєкт викликав у багатьох сферах, немає ніяких сумнівів у тому, що "Барселона" цінує необхідність глибокого аналізу причин, що зумовили цю реакцію, щоб переглянути, якщо потрібно і наскільки потрібно, чи в первинному формулюванні пропозиція вирішує всі ці питання на благо спільних інтересів футбольного світу. Такий глибокий аналіз вимагає часу і холоднокровності, щоб уникнути будь-яких необачних дій", - зазначено в комюніке.

"Ми вважаємо, не менш важливо підкреслити об'єктивний факт, що суд уже надав терміновий правовий захист відповідно до запиту, тим самим підтверджуючи право ініціативи у клубів-засновників проєкту Суперліги.

Незважаючи на те, що "Барселона" прекрасно усвідомлює важливість питання й відповідний інтерес, а також необхідність завжди діяти максимально прозоро, клуб завжди буде діяти обачно і вимагає граничного розуміння, поваги і, перш за все, терпіння. Серед уболівальників "Барселони" і з боку громадськості загалом", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, раніше зі схожою заявою виступив "Ювентус", який теж залишився в Суперлізі. Також у ній досі зостається ініціатор - "Реал".

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