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Перший пішов: іспанське Більбао позбавили права проведення матчів Євро-2020

Країна Басків залишилася без футбольного форуму.

&quot;Сан-Мамес&quot;
Фото: EPA/UPG
"Сан-Мамес"

УЄФА прийняв рішення відібрати в Більбао право проведення матчів Євро-2020 і вже повідомив владу міста, хоча офіційно про це оголосять завтра, повідомляє Marca.

Це пов'язано з тим, що глядачам не гарантували допуск на ігри чемпіонату.

Влада Більбао не згодна з рішенням УЄФА. Вона посилається на контракт, підписаний з УЄФА 2014 року на проведення матчів чемпіонату Європи, і стверджує, що в союзу немає достатніх підстав для відмови від організації на "Сан-Мамесі" чотирьох матчів (3 групових і гри 1/8 фіналу).

Також баскська влада звинувачує Іспанську федерацію футболу (RFEF), яка, за їхніми словами, "ніколи не хотіла бачити Більбао місцем проведення Євро-2020".

Зазначають, що замість Більбао матчі Євро-2020 може прийняти столиця Андалусії - Севілья.

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