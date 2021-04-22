Перший пішов: іспанське Більбао позбавили права проведення матчів Євро-2020

Фото: EPA/UPG "Сан-Мамес"

УЄФА прийняв рішення відібрати в Більбао право проведення матчів Євро-2020 і вже повідомив владу міста, хоча офіційно про це оголосять завтра, повідомляє Marca.

Це пов'язано з тим, що глядачам не гарантували допуск на ігри чемпіонату.

Влада Більбао не згодна з рішенням УЄФА. Вона посилається на контракт, підписаний з УЄФА 2014 року на проведення матчів чемпіонату Європи, і стверджує, що в союзу немає достатніх підстав для відмови від організації на "Сан-Мамесі" чотирьох матчів (3 групових і гри 1/8 фіналу).

Також баскська влада звинувачує Іспанську федерацію футболу (RFEF), яка, за їхніми словами, "ніколи не хотіла бачити Більбао місцем проведення Євро-2020".

Зазначають, що замість Більбао матчі Євро-2020 може прийняти столиця Андалусії - Севілья.