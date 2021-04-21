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Українка Монзуль працюватиме на футбольних матчах Олімпіади

Але в Євро-2020 Катерина участі не візьме.

Українка Монзуль працюватиме на футбольних матчах Олімпіади
Катерина Монзуль
Фото: dynamo.kiev.ua

Оголошено бригади суддів, які працюватимуть на футбольних матчах Олімпіади-2020 як серед чоловіків, так і серед жінок.

Від Європи в число головних арбітрів увійшли три жінки: українка Катерина Монзуль, француженка Стефані Фраппар і росіянка Анастасія Пустовойтова. Вони будуть обслуговувати тільки жіночі матчі.

Разом із Катериною представляти Україну на турнірі в Токіо буде і Марина Стрілецька, повідомляє Law5-theref.blogspot.com.

Матчі чоловічого турніру Олімпіади від Європи обслуговуватимуть чотири бригади: португальська (на чолі з Артуром Соарешем Діашем), ізраїльська (Орель Грінфельд), сербська (Срджан Йованович) і болгарська (Георгій Кабаков).

Для Монзуль призначення на Олімпіаду-2020 означає, що вона пропустить Євро-2020.

До слова, Монзуль уже має досвід роботи на Олімпіаді. 5 років тому в Ріо-де-Жанейро українка судила кілька матчів разом із співвітчизницею Наталією Рачинською.

Нагадаємо, Олімпіада пройде з 21 липня по 7 серпня в сімох японських містах.

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