Капіталізація "Манчестера Юнайтед" зросла майже на $ 300 млн на новині про створення Суперліги

Напередодні Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) відкрилася зростанням котирувань акцій "Манчестера Юнайтед" на 9,7%, що збільшило вартість клубу з "Олд Траффорд" на 289 млн дол., повідомляє standard.co.uk.

Акції МЮ виросли на 1,56 долара - до 17,72 долара.

Багато хто пов'язує такий стрибок вартості акцій на Уолл-стріт зі звісткою про створення європейської Суперліги. Багато інвесторів кинулися скуповувати акції англійського гранда.

Акції ще одного клубу-засновника Суперліги "Ювентуса" зростають другий день поспіль - на 14 центів, до 91 центів, або 18,2%, додаючи до своєї біржової вартості 216 млн євро.

Додамо, що акції тільки двох з 12 клубів-засновників потенційної Суперліги торгуються на біржі. МЮ і "Ювентус" - єдині, хто вийшли на IPO.