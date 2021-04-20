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Президент ФІФА - учасникам Суперліги: грати у власному турнірі й одночасно залишатися у світовому футболі не вдасться

Не можна всидіти одразу на двох стільцях.

Президент ФІФА - учасникам Суперліги: грати у власному турнірі й одночасно залишатися у світовому футболі не вдасться
Джанні Інфантіно
Фото: EPA/UPG

Президент ФІФА Джанні Інфантіно недвозначно дав зрозуміти клубам-засновникам Суперліги, що їм не вдасться одночасно залишатися у світовій футбольній родині і грати у власному турнірі, що потрібно якнайшвидше визначитися.

При цьому Інфантіно натякнув на можливу дискваліфікацію з турнірів ФІФА і УЄФА.

"ФІФА абсолютно не згодна із Суперлігою. Учора ми чули слова про війну, злочини, брехню і все інше, що тепер пов'язують з футболом. Ми не можемо схвалювати Суперлігу. Це просто закритий магазин. Утеча з поточних футбольних організацій", - цитує голову ФІФА ВВС.

"І хочу сказати, що клуби Суперліги повинні бути готові жити з наслідками. Захотіли йти своїм шляхом - ви несете відповідальність за свій вибір. Ви або тут (з УЄФА і ФІФА - LB.ua), або там. Не можна бути наполовину тут, наполовину там. Подумайте про це", - сказав Інфантіно.

"Панове, ви зробили величезну помилку. Пора змінити свою думку", - звернувся президент ФІФА безпосередньо до власників шести клубів Англійської прем'єр-ліги (МЮ, МС, "Тоттенгем, "Челсі", "Ліверпуль" і "Арсенал", - прим. LB.ua).

"Схаменіться. Не через любов до футболу - я не думаю, що у вас її багато, - а через повагу до людей, які стікають кров'ю за команду, з поваги до батьківщини футболу. Я знаю, що ми праві, а вони помиляються. Це матч, який ми не можемо програти".

Раніше Павелко і Суркіс висловилися про створення європейської Суперліги.

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