Суперліга перегляне свій формат

Фото: thesuperleague.com

21 квітня шість англійських клубів-засновників Суперліги вирішили покинути турнір. Ця звістка, безсумнівно, вдарила по амбіційних планах творців. Однак вони не мають наміру відступати.

Суперліга випустила офіційну заяву, в якій запевнила, що перегляне свій формат для того, щоб проєкт продовжив існування.

"Європейська Суперліга переконана, що нинішнє статус-кво європейського футболу потрібно змінити. Ми пропонуємо новий європейський турнір, тому що чинна система не працює.

Наша пропозиція скерована на розвиток спорту, створення ресурсів і стабільності для всієї футбольної піраміди, у тому числі на долання фінансових труднощів, яких зазнає футбольне співтовариство через пандемію.

Це також забезпечило б суттєве збільшення солідарних виплат усім зацікавленим сторонам у футболі.

Незважаючи на оголошений вихід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейським законам і правилам, і це продемонструвало рішення суду про захист Суперліги від дій третіх осіб.

З огляду на обставини, ми розробимо відповідні кроки для зміни проєкту, аби запропонувати вболівальникам найкращі можливості з одночасним збільшенням солідарних виплат для всього футбольного співтовариства", - йдеться в заяві Суперліги.

The Super League announces that they are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project. pic.twitter.com/qIEvoULFyk — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

Зазначимо, що судове рішення, про яке йдеться в заяві, – це попереднє рішення комерційного суду Мадрида, яке забороняє УЄФА і ФІФА перешкоджати створенню Суперліги.

Відповідно до цього рішення, забороняються будь-які санкції проти клубів, гравців і тренерів, які планують брати участь у Суперлізі.

Нагадаємо, учасниками нового турніру залишаються іспанські "Атлетіко", "Барселона" і "Реал" й італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус".

При цьому, за повідомленнями ЗМІ, "Атлетіко", "Барса" і два міланські клуби також готуються вийти з проєкту, проте офіційно жоден клуб не підтвердив цього.

Офіційної інформації немає поки що і від "Челсі".