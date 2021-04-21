России нужна изоляция
России нужна изоляция
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
ГоловнаСпорт

Суперліга перегляне свій формат

Учасниками нового турніру залишаються іспанські "Атлетіко", "Барселона" і "Реал" й італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус".

Фото: thesuperleague.com

21 квітня шість англійських клубів-засновників Суперліги вирішили покинути турнір. Ця звістка, безсумнівно, вдарила по амбіційних планах творців. Однак вони не мають наміру відступати.

Суперліга випустила офіційну заяву, в якій запевнила, що перегляне свій формат для того, щоб проєкт продовжив існування.

"Європейська Суперліга переконана, що нинішнє статус-кво європейського футболу потрібно змінити. Ми пропонуємо новий європейський турнір, тому що чинна система не працює.

Наша пропозиція скерована на розвиток спорту, створення ресурсів і стабільності для всієї футбольної піраміди, у тому числі на долання фінансових труднощів, яких зазнає футбольне співтовариство через пандемію.

Це також забезпечило б суттєве збільшення солідарних виплат усім зацікавленим сторонам у футболі.

Незважаючи на оголошений вихід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейським законам і правилам, і це продемонструвало рішення суду про захист Суперліги від дій третіх осіб.

З огляду на обставини, ми розробимо відповідні кроки для зміни проєкту, аби запропонувати вболівальникам найкращі можливості з одночасним збільшенням солідарних виплат для всього футбольного співтовариства", - йдеться в заяві Суперліги.

Зазначимо, що судове рішення, про яке йдеться в заяві, – це попереднє рішення комерційного суду Мадрида, яке забороняє УЄФА і ФІФА перешкоджати створенню Суперліги.

Відповідно до цього рішення, забороняються будь-які санкції проти клубів, гравців і тренерів, які планують брати участь у Суперлізі.

Нагадаємо, учасниками нового турніру залишаються іспанські "Атлетіко", "Барселона" і "Реал" й італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус".

При цьому, за повідомленнями ЗМІ, "Атлетіко", "Барса" і два міланські клуби також готуються вийти з проєкту, проте офіційно жоден клуб не підтвердив цього.

Офіційної інформації немає поки що і від "Челсі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також