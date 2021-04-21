За добу в Україні виявили 12 162 нових випадки ковіду, вакциновано 15 042 людини

За минулу добу в Україні виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 411 осіб. 429 пацієнтів померли, 14 720 - одужали.

За добу було здійснено 109 007 тестувань, зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 974 118 осіб; одужало – 1 514 472. Від ускладнень захворювання померли 40 796 українців. Всього було здійснено 9 042 785 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

За добу вакциновано проти ковіду було 15 042 людини. Від початку кампанії щеплення отримали 477 833 особи, з них отримали 1 дозу – 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – п'ятеро осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення. Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації записались 478 370 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;

Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;

Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;

Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;

Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;

Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень;

Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;

Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;

Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;

Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;

Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;

Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень;

Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;

Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;

Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;

Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;

Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;

Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;

Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;

Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;

Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;

Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;

Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;

Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, МОЗ очікує новий спалах ковіду за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят. Разом із тим посилювати карантин на свята не збираються. Станом на 19 квітня з "червоної" зони у "жовту" вдалося вийти поки що тільки двом областям: Івано-Франківській та Закарпатській.

У "червоній" залишаються Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області.

У ВООЗ сподіваються взяти пандемію під контроль протягом найближчих місяців.