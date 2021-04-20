Чорногорія знімає обмеження на в’їзд для громадян України

Для відвідування Чорногорії не знадобиться ПЛР-тестування.

Чорногорія оголосила про зняття всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому сезоні для громадян Росії, Білорусі, України та Північної Македонії.

Про це у Twitter повідомив міністр фінансів та соціального захисту Чорногорії Мілойко Спаіч.

"З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 році для громадян Російської Федерації, Білорусії, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування", - написав Мілойко Спаіч.

Рады сообщить вам,что для посещения Черногории в туристический сезон 2021,для граждан Российской Федерации,Республики Беларуссии,Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры,в том числе ПЦР тестирование. pic.twitter.com/PJCagyZn5T — Milojko Spajić (@MickeySpajic) April 20, 2021

Нагадаємо, на початку березня президент Чорногорії Мило Джуканович закликав уряд країни закрити кордони і запровадити суворі обмежувальні заходи у зв'язку із ростом захворюваності на коронавірус.