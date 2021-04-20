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Кабмін хоче зменшити вартість авіаквитків в Україні

За оцінками уряду, запропоновані кроки збільшать доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни.

Кабмін хоче зменшити вартість авіаквитків в Україні
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів ініціює запровадження нульової ставки на податку на додану вартість (ПДВ) на внутрішні авіаційні перевезення для здешевлення квитків і пожвавленню туризму в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради, повідомляє прес-служба Кабміну України.

Зазначається, що в обговоренні у вівторок взяли участь міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр фінансів Сергій Марченко.

"Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають більш широкий доступ до швидких і безпечним подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести як можна швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік", - повідомив Шмигаль.

За підсумками наради прем'єр-міністр дав доручення міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни в закон.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 27 квітня відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.

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