"Укрзалізниця" відновлює пряме сполучення між Кривим Рогом та Одесою

"Укрзалізниця" з 27 квітня відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вже напередодні травневих свят жителям Кривого Рогу стане набагато легше й вигідніше дістатися морських курортів Одеського регіону, адже перший рейс у південному напрямку 27.04 о 18:10, прибуття до Одеси о 06:36. У зворотному напрямку рейс з Одеси 28.04 о 20:20, прибуття до Кривого Рогу о 10:10 ранку", - йдеться у повідомленні.

У перевезенні будуть задіяні до п'яти причіпних фірмових купейних вагонів. На дільниці П'ятихатки - Одеса - П'ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда №53/54 Дніпро - Одеса. Відповідно, на дільниці П'ятихатки - Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом.

Нагадаємо, раніше в квітні "Укрзалізниця" відновила курсування поїзда "Львів–Ужгород".