У Черкасах школяр отримав поранення у голову у тирі гімназії

Підлітка ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Зараз він перебуває в критичному стані.

19 квітня у черкаській гімназії №9 школяр отримав важке вогнепальне поранення у голову.

Про це повідомляє "Суспільне. Черкаси".

За словами речниці поліції, повідомлення про поранення до правоохоронних органів надійшло від медиків.

За інформацією місцевих ЗМІ, хлопець навчається у 9 класі школи №34. До гімназії №9 він прийшов приблизно о 15:00 на тренування у тирі. На момент, коли підлітка виявили пораненим, у тирі він перебував один.

Школяра ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Зараз він перебуває в критичному стані.

Директор спортивної школи Олексій Куценко від коментарів відмовився. За словами речниці Нацполіції області Зої Вовк, тренер в тирі перебував, однак коли та як стався постріл, зі слів чоловіка, не бачив.

"Поки тренера опитують. Опитують також директора школи, та інших, які на той час могли бути поруч або всередині тиру", - сказала Вовк.

Тир у гімназії орендувала спортивна школа (КДЮСШ) №2. Тренера, який проводив заняття, відсторонили.

На місці події працюють поліцейські та слідчі.

Нагадаємо, 2 березня в одній зі шкіл Києва розпилили сльозогінний газ.