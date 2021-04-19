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У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами

Річище розчистили, каністри відправили на експертизу.

Фото: Буча NEWS

Поблизу міста Буча невідомі особи викинули близько трьох тисяч каністр з невстановленою хімічною речовиною у річку Кізка.

Про це йдеться в сюжеті місцевого видання "Бучанські новини".

Звалище каністр на межі сіл Блиставиця і Луб'янка знайшли місцеві мешканці у березні цього року.

"Протягом 350-400 метрів русло ріки заповнене майже повністю каністрами з невідомою рідиною. Кожна каністра - 20 літрів. За попередніми підрахунками, там близько 3000 каністр. Більшість каністр, на щастя, герметично закриті, і ця речовина не встигла потрапити у воду. Деякі каністри все ж таки розгерметизовані, і маслянисті плями є у воді", - розказав телеканалу секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

За цим фактом відділ поліції Бучі відкрив кримінальну справу за ч.1 ст. 239 Кримінального кодексу України - забруднення довкілля хімічними речовинами.

В суботу, 17 квітня, річище Кізки розчистили зусиллями екоактивістів, рятувальників ДСНС та поліції. Їм довелося працювати в респіраторах та захисних костюмах. Розгерметизовані каністри пакували в мішки. Вивозити каністри допомагала спецтехніка.

Каністри відправлять на зберігання, а після експертизи, яка має встановити, що за речовина знаходилась у них, - на утилізацію.

Віктор Червоний, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь, в коментарі "Подробицям" сказав, що їдучою речовиною в каністрах міг бути хлордезин.

Кізка впадає в річку Ірпінь, а та - у Дніпро.

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