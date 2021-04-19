У під'їзді житлового будинку в Києві на поштовій скриньці знайшли артснаряди

У неділю, 18 квітня, у Дарницькому районі Києва виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм та мінометну міну Д-50 мм.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На вул. Бориспільській, що у Дарницькому районі столиці, було виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм та мінометну міну Д-50 мм. Також, на вул. Курчатова, 13, що у Деснянському районі столиці, в під'їзді житлового будинку на поштовому ящику виявлено два артилерійських снаряди Д-122 мм та Д-76 мм", - йдеться у повідомленні.

Піротехники вилучили та знешкодили боєприпаси.

З початку року на території Києва було вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

У ДСНС попередили, що у разі знаходження вибухонебезпечних предметів, перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в неділю, 18 квітня, у Шевченківському районі Києва обвалився балкон.